Stasera in TV: in onda “The Amazing Spider-Man 2” e “Cattivi Vicini”

The Amazing Spider-Man 2 – Il Potere di Electro [Tv8, ore 21:30]: Peter Parker stavolta è in difficoltà: è diviso tra il combattere il crimine indossando la tuta di Spider-Man e passare del tempo con Gwen, la ragazza che ama. Le cose cambieranno quando, con la comparsa del nuovo e potentissimo nemico Electro, e con il ritorno del vecchio amico Harry Osborn, scoprirà nuovi indizi sul proprio passato, mentre a minacciare New York ci saranno altri malvagi nemici che gli daranno non poco filo da torcere.

Cattivi vicini [Mediaset 20, ore 21:12]: Una giovane coppia ha appena avuto un figlio ed è costretta a vivere accanto a una confraternita universitaria.

Io, Loro E Lara [Cine 34, ore 21:05]: Carlo è un sacerdote appena ritornato in patria dopo aver passato alcuni anni in Africa per portare a termine una missione umanitaria. La sua famiglia lo accoglie immediatamente con un problema: il padre si è risposato con Olga, una moldava di molti più anni giovane ed i fratelli sono preoccupati per l’eredità. Il dilemma più grande proviene però dalla figlia della donna, Lara, troppo bella per essere solo un’amica.

Promised Land [TV2000, ore 21:10]: Nonostante la crisi economica, i cittadini di una comunità rurale si oppongono al tentativo di una compagnia energetica di comprare il loro terreno.