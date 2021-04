Stasera in TV: in onda “Sulla mia pelle”, il film su Stefano Cucchi

Non sapete cosa guardare stasera in tv? Ecco alcuni consigli da LiveUnict.

Il Commissario Montalbano – La rete di protezione [Rai 1, ore 21:25]: il film diretto da Alberto Sironi e Luca Zingaretti, ha inizio in una Vigata in preda all’eccitazione per l’arrivo nella cittadina di una troupe svedese, che sta girando una fiction ambientata negli anni 50 sulla storia di una nave scandinava e dei suoi passeggeri arrivata in Sicilia in quegli anni.

In questo contestp, però, nasce il nuovo misterioso caso a cui deve lavorare il commissario Montalbano.

Il giorno più bello del mondo [Canale 5, ore 21:21]: film del 2019 di Alessandro Siani. Arturo è un impresario teatrale senza talento per l’arte e gli affari. Quando un lontano parente gli affida la tutela del nipote, l’uomo scopre che questi è dotato di un potere fenomenale che potrebbe cambiare le sorti della sua attività.

Sulla mia pelle [Rai Movie, ore 21:10]: film del 2018 che racconta la storia di Stefano Cucchi, che il 22 Ottobre 2009, arrestato per spaccio, muore in custodia delle forze dell’ordine. Il sospetto che l’uomo sia stato assassinato prende presto il sopravvento: per la famiglia inizia un doloroso percorso alla scoperta della verità. La pellicola racconta l’ultima settimana di vita di Stefano Cucchi, interpretato da Alessandro Borghi, il quale ha vinto il David di Donatello come miglior attore protagonista.

Senza freni [Paramount Network, 21:10]: film del 2012 con Joseph Gordon-Levitt. A New York, il corriere di una ditta di spedizioni si ritrova inseguito da un poliziotto intenzionato a mettere le mani su un misterioso plico.