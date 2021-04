Spostamenti tra regioni arancioni o rosse: basterà l’autocertificazione

Dal 26 aprile sarà nuovamente possibile spostarsi tra regioni. In attesa del pass sarà sufficiente dichiarare di avere effettuato il vaccino, di avere effettuato il tampone o di essere guariti dal Covid.

Con il nuovo decreto in vigore dal 26 aprile tornerà la possibilità di spostarsi tra Regioni, anche in zona arancione o rossa.

Il decreto in vigore dal prossimo lunedì, però, non contiene le regole relative al tanto atteso “pass”, le cui modalità di sviluppo e di utilizzo non sono state ancora definite.

Spostamenti con autocertificazione

A partire da lunedì 26 aprile ci si potrà, quindi, muovere liberamente tra regioni gialle. Gli spostamenti tra regioni rosse o arancioni, invece, dovranno essere motivati da ragioni di lavoro, salute e urgenza oppure dichiarare attraverso un modulo di essersi sottoposti al vaccino, oppure di aver effettuato un tampone nelle 48 ore precedenti, oppure di essere guariti dal Covid-19.

La questione turismo

Attraverso questo modulo sarà possibile spostarsi anche per turismo. Quindi, le persone che hanno già ricevuto la doppia dose di vaccino o un tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti o la certificazione di essere guarite dal Covid-19 potranno muoversi per turismo in un’altra regione ed, inoltre, con questi documenti si potrà anche assistere ad eventi e spettacoli.

Quando arriverà il pass?

Il pass, che sarà quasi certamente digitale, dovrebbe arrivare tra giugno e luglio. I tre requisiti, cioè la vaccinazione, il tampone negativo o guarigione potrebbero essere abbinati a un codice a barre presente all’interno di un’app per smartphone da esibire per accedere ad eventi o per viaggiare.