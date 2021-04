“Il Signore degli Anelli”, arriva la serie tv: dove vederla

Nuova serie tv in arrivo: la prima stagione de "Il Signore degli Anelli" uscirà presto. Potrebbe essere la produzione televisiva più costosa di sempre.

Attualmente non si conosce la data d’uscita, ma inizia a crescere l’attesa. Si tratta della serie tv il “Signore degli anelli“, la cui trilogia cinematografica di Peter Jackson aveva già segnato un record straordinario.

Non sono noti ancora i dettagli sulla serie, ma già questa ha subito un ritardo a causa della pandemia, quando già da marzo 2020 avrebbero bloccato le riprese. Le probabilità di uscita delle serie si spostano verso la fine del 2021 se non all’inizio del 2022.

La serie tv, che vedrà la sua prima apparizione su Amazon Prime vedrà un costo pari a 465 milioni di dollari, cifra che la potrebbe rendere la serie tv più costosa di sempre. Per avere i diritti, Amazon ha già pagato 250 milioni di dollari all’inizio della produzione. Per tutti i costi previsti, la serie ha anche superato l’ultima stagione di Games of Thrones, la cui ultima stagione è costata 90 milioni di dollari e la prima stagione di The Mandalorian è costata a Disney circa 100 milioni di dollari.

La notizia sul costo della serie tv arriva da Stuart Nash, il ministro dello sviluppo economico e del turismo della Nuova Zelanda, dove stanno avvenendo le riprese del Signore degli Anelli: “Posso dirvi che si tratta di un progetto fantastico, sarà una delle serie televisive più grandi di sempre. Amazon spenderà circa 465 milioni di dollari soltanto per la prima stagione”.

Ma ci sarà anche una seconda stagione. La produzione si è così espressa: “Questo dramma epico è ambientato migliaia di anni prima degli eventi de Lo Hobbit e de Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien e riporta gli spettatori a un’era in cui grandi poteri furono forgiati“. La serie, che Amazon ha già rinnovato per una seconda stagione, sarà dunque ambientata nella seconda Era della Terra di Mezzo e avrà tra i protagonisti principali Sauron.