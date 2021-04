Vaccini senza prenotazione, successo Open Days: i centri aperti nel Catanese

Vaccini in Sicilia: la campagna degli Open Days prosegue spedita, ieri triplicate le dosi giornaliere di AstraZeneca. A livello nazionale, raggiunto il record di dosi.

Vaccinazioni in aumento ovunque in Italia. Ieri è stato toccato un nuovo record di vaccinazioni in un giorno: 347.279. Lo ha reso noto il Sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè tramite un tweet pubblicato dal suo account: “Il traguardo delle 500.000 dosi giornaliere non è lontano – scrive –: ieri sono state vaccinate 347.279 persone. Il Piano vaccinale funziona. Avanti tutta!”

L’obiettivo, annunciato dal premier Mario Draghi nella giornata di ieri, è di raggiungere un target di somministrazioni dell’80% della popolazione entro il prossimo autunno. Intanto, in Sicilia prosegue la campagna vaccinale con gli “Open Days” nei centri di tutta la Regione.

Vaccini senza prenotazione in Sicilia: i dati e dove vaccinarsi

Obiettivo della campagna è dare un’accelerata nella vaccinazione degli over 60 e delle altre categorie aventi diritto, sfruttando le dosi accumulate di vaccino AstraZeneca. In diversi casi, da Catania a Palermo, sin da stamattina sono state registrate code di gente pronta a ricevere la dose del farmaco prodotto dall’azienda anglosvedese. Nella giornata di ieri, per esempio, sono state somministrate 7.713 dosi, oltre il quadruplo 9.812 rispetto a quelle eseguite il giorno precedente.

“Sono contento che i siciliani – commenta il presidente della Regione, Nello Musumeci – abbiano compreso l’importanza della vaccinazione, unica concreta opportunità per venire fuori, il prima possibile, da questa maledetta pandemia”.

In aumento anche il numero complessivo delle somministrazioni di tutte le tipologie di vaccini, con 23.891 dosi totali iniettate a metà pomeriggio di ieri. Anche a Catania e provincia è possibile vaccinarsi senza prenotazione fino a domenica. Di seguito, le strutture autorizzate: