Primark apre a Catania: le offerte di lavoro

Primark apre negozi in tutta Italia e cerca personale anche a Catania. Le figure ricercate sono quelle di HR Generalist - People and Culture Supervisor, Sales Floor Manager e Sales Floor Supervisor: tutti i dettagli sui requisiti e come candidarsi.

Nelle scorse settimane l’azienda Primark ha annunciato la apertura di un negozio presso il Centro Sicilia, il parco commerciale situato tra Catania e Misterbianco, entro il 2021. A seguito dall’ingresso della catena di abbigliamento irlandese in Italia sono previste tra quest’anno e il prossimo l’assunzione di 2mila collaboratori in tutto il territorio nazionale, come confermato dall’Head of Sales di Primark Italia al Corriere della Sera.

Sul sito internet ufficiale dell’ente sono già aperte tre posizioni di lavoro (a tempo pieno) per il futuro punto vendita di Catania ed è già da adesso possibile candidarsi in vista dall’apertura del negozio presso il Centro Sicilia. Si ricercano, nello specifico:

HR Generalist – People and Culture Supervisor; Sales Floor Manager; Sales Floor Supervisor;

HR Generalist – People and Culture Supervisor

La prima posizione di lavoro aperta riguarda l’ambito delle risorse umane, chiamata da Primark “People and Culture” e presente in tutti i negozi. In questo ruolo la mobilità territoriale su tutta Italia è un requisito fondamentale soprattutto nell’ottica di uno sviluppo personale del dipendente. Una volta entrato a far parte della squadra, in caso di trasferimento, l’azienda supporterà economicamente il proprio dipendente.

Si verrà coinvolti nei processi che riguardano la gestione delle Risorse Umane in un negozio con almeno duecento colleghi, approfondendo le conoscenze nell’ambito del HR Generalist.

Mansioni

Per quanto attiene alla figura di HR Generalist, l’azienda precisa che il candidato dovrà occuparsi, con crescente grado di autonomia e responsabilità, della gestione dei processi relativi a:

coordinamento di un team di 2/3 colleghi;

selezione, assunzione e inserimento di Supervisor e Addetti alle Vendite;

organizzazione delle attività formative;

organizzazione oraria: supporto ai Manager per la definizione degli orari in base alle esigenze commerciali;

amministrazione e gestione del personale: gestione del sistema di rilevazione delle presenze;

applicazione della normativa del lavoro e del contratto collettivo applicato (CCNL Commercio);

monitoraggio dei KPIs HR;

animazione squadre;

gestione della relazione con le agenzie per il lavoro interinale e l’inserimento di categorie protette;

sicurezza: organizzazione della formazione obbligatoria per il personale del punto vendita.

Requisiti

Le esperienze, conoscenze e competenze richieste sono:

positività, energia e dinamismo;

attitudine all’insegnamento e all’apprendimento;

spirito collaborativo e capacità di problem solving;

spirito “People” – Ottime abilità relazionali ed empatia;

capacità di pianificazione e organizzazione;

precisione e attenzione ai dettagli;

disponibilità territoriale nazionale;

buona conoscenza dei sistemi IT e del Pacchetto Office;

laurea in ambito Economico/Giuridico o Umanistico;

esperienza di almeno 2 anni come HR Generalist/Specialist all’interno di aziende strutturate.

Sales Floor Manager

Primark sta ricercando per i propri negozi in apertura in tutta Italia manager dinamici, con doti di lavoro di squadra, appassionati di commercio e ambiziosi di crescere all’interno dell’azienda per vivere in prima persona il progetto di espansione.

Mansioni

Ciò di cui bisognerà occuparsi per questo ruolo riguarda:

ottimizzazione delle vendite: massimizzare le performance e le opportunità, analizzando i principali KPI commerciali;

gestione stock: responsabilità quotidiana dell’ordine della merce;

gestione team: guidare, formare e motivare il proprio team al raggiungimento degli obiettivi, sviluppando i talenti interni;

merchandising: garantire il mantenimento di standard espositivi eccellenti, tramite una presenza costante sul piano vendita;

EHS: garantire la massima sicurezza per tutti, clienti e collaboratori.

Requisiti

I requisiti richiesti invece sono:

almeno un anno di esperienza manageriale maturata in realtà strutturate del mondo fast fashion/retail/GDO;

esperienza nella gestione di grandi team;

disponibilità a trasferimenti sul territorio nazionale.

Anche in questo caso Primark fa presente che la mobilità territoriale nazionale è un requisito fondamentale soprattutto in ottica di sviluppo personale del lavoratore. L’ente specifica che supporterà economicamente, in caso di trasferimento, il candidato una volta entrato a far parte del gruppo di lavoro.

La candidatura in questione pertanto potrà essere presa in considerazione per il negozio di Catania, ma anche per altri punti vendita in Italia.

Sales Floor Supervisor

La figura di Supervisor ricopre un ruolo essenziale nel garantire il successo dei negozi: in stratta collaborazione con i manager assicura prestazioni efficaci del punto vendita diventando il punto di riferimento della propria squadra di lavoro.

Anche in questo caso l’azienda tiene conto della possibilità di mobilità nazionale del candidato, considerato un requisito fondamentale. In caso di trasferimento non farà mancare il proprio supporto economico.

Mansioni

In qualità di Sales Floor Supervisor il candidato dovrà occuparsi di:

Garantire la conformità degli standard e delle direttive aziendali sul servizio al cliente, fornendo un servizio di assistenza clienti sempre eccellente e assicurandosi che il team riceva una formazione adeguata;

Dare costanti feedback al proprio Manager in merito a best practices sul quotidiano lavoro sul piano vendita, sul prodotto e sull’organizzazione del team;

Gestire le esigenze legate alle attività commerciali durante la giornata;

Garantire il mantenimento di standard operativi eccellenti;

Supportare, affiancare e formare il proprio team, agendo come punto di riferimento a 360°.

Requisiti

Per ricoprire il ruolo in questione, il candidato deve possedere:

Determinazione e ambizione alla crescita nel fashion retail;

Essere punto di riferimento: aver gestito piccoli team (almeno 3-4 persone) anche per brevi periodi;

Spirito collaborativo e capacità di problem solving;

Operatività e attitudine commerciale: avere un pensiero flessibile ed essere curiosi nell’applicare azioni che influenzino i kpi del tuo negozio;

Capacità di mantenere elevata la qualità del lavoro anche a ritmi incalzanti;

Disponibilità al trasferimento sul territorio nazionale.

È previsto un inserimento al 3° Livello del CCNL Commercio. La candidatura in questione potrà essere presa in considerazione per il negozio di Catania, ma anche per altri nostri punti vendita in Italia.

Le candidature

Si esplicita che è possibile presentare la propria candidatura candidare per mezzo del sito internet ufficiale di Primark.