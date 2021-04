Meteo Sicilia, ancora maltempo: venti di burrasca e piogge in arrivo

Ancora venti e piogge sull'Isola. Le previsioni per domani, venerdì 16 febbraio, e per il weekend. Previsti miglioramenti nel fine settimana.

Meteo Sicilia ancora all’insegna del maltempo per la giornata di domani, venerdì 16 aprile, dopo le piogge degli scorsi giorni. Le previsioni indicano precipitazioni su diversi quadranti della Sicilia e la Protezione Civile invita a mantenere alta la soglia d’allerta per venti di burrasca e possibili mareggiate sulle coste. Il tempo instabile è dovuto a un’area di bassa pressione presente sull’Europa centrale, che determina modesta instabilità anche sulla penisola italiana.

L’avviso della Protezione civile per il meteo Sicilia domani prevede, fin dal primo mattino, venti forti dai quadranti orientali, sull’Isola e sulla Calabria, con raffiche di burrasca, fino a burrasca forte sui settori meridionali e ionici. La situazione meteorologica dovrebbe migliorare a partire da metà giornata su Catania e provincia, mentre sulle province occidentali dovrebbe insistere maggiormente il maltempo.

Meteo Sicilia: le previsioni del weekend

Le previsioni meteo Sicilia per sabato 17 e domenica 18 aprile prevedono nubi sparse su gran parte della Sicilia e assenza generale di precipitazioni. Possibilità di pioggia e schiarite su alcuni quadranti della Sicilia occidentale per la giornata di domenica.

Per il resto, le temperature dovrebbero mantenersi in linea con quelle comunicate negli scorsi giorni, senza risentire troppo del maltempo settimanale. Massime previste tra i 20 e i 16 gradi per la giornata di sabato. Più basse le temperature domenica 17 aprile, con massime che nelle province centrali raggiungeranno i 12 gradi.