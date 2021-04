Case a 1 euro in Sicilia: un altro borgo siciliano aderisce all’iniziativa

In Sicilia, il progetto "Case a un euro" si diffonde sempre di più, aderisce anche un altro borgo siciliano. L'obiettivo è quello di ripopolare borghi e valorizzarne il loro patrimonio culturale.

Il progetto di valorizzazione dei borghi italiani che mettono in vendita case a 1 euro è stato un progetto invidiato in tutta Europa, che ha scatenato molti rumors. Ai tanti borghi che hanno deciso di aderire, oggi si aggiunge anche la città di Troina, che desiderosa di veder ripopolate le sue vie medievali si unisce al progetto.

L’obiettivo è quello di ridar vita a paesi che si spopolano ogni anno sempre di più e rinnovare i centri storici, che altrimenti rischiano di deteriorarsi e perdere il loro fascino. Il progetto prevede che si acquisti l’immobile al simbolico prezzo di 1euro, a patto, però, che venga ristrutturato entro pochi anni dall’acquisto e si riporti alla originaria funzione abitativa. Il progetto ha attirato molti stranieri, che affascinati dai borghi italiani si sono avventurati nell’acquisto di queste case.

“Case a 1 euro” nel borgo di Troina

Troina ha alcuni quartieri medievali che, come giustamente nota l’amministrazione locale, vanno salvaguardati e preservati. Per questo è nato il progetto “Case a un euro nel Borgo di Troina”, in cui il comune si farà garante degli interessi di chi cede i propri immobili dismessi, gestendo il progetto direttamente. Il borgo spera di riscuotere lo stesso successo di altre città siciliane e attirare clienti non solo italiani ma anche provenienti dall’estero, pronti e capaci di investire sul nostro territorio.

Altri borghi siciliani aderenti al progetto “case a un euro”

Troina è l’ultimo dei Borghi – in ordine cronologico – che ha annunciato di voler aderire al progetto “Case a un euro”. Già molti altri borghi siciliani avevano dato precedentemente l’ok. Ecco infatti dove è possibile acquistare case a 1 euro: