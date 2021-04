Borgo dei Borghi, la Sicilia con Geraci Siculo prima nei voti dal web

Borgo dei Borghi 2021, la Sicilia con Geraci Siculo conquista il primato dei voti dal web, totalizzando quasi il 40% dei voti complessivi.

Se Tropea, in Calabria, è il Comune vincitore dell’edizione 2021 di Borgo dei Borghi, la Sicilia è certamente la vincitrice morale. Grazie anche alla campagna di sensibilizzazione della Regione Siciliana, il borgo di Geraci Siculo si è piazzato terzo in Italia, ricevendo però la fetta di voti più ampia dal web: il 38%. Lo certificano i dati pubblicati dalla Rai sulla trasmissione “Alla falde del Kilimangiaro” condotta da Camila Raznovich su Rai Tre. Stando ai dati, infatti, la cittadina delle Madonie ha ricevuto il 37,89% dei sostenitori, Tropea – borgo vincitore – ha avuto il 14,3% e in terza posizione Grottammare con l’11,19%.

Tropea, Baunei e Albori hanno potuto godere del voto della giuria che assegna il 33,3% in più al voto via web, mentre il terzo posto di Geraci Siculo è stato raggiunto esclusivamente con il voto online. “I dati pubblicati dalla Rai confermano quanto immaginavamo, l’eccezionale vittoria di Geraci Siculo nel voto popolare online, quasi il 40% dei votanti ha scelto il nostro borgo tra i 20 in gara – dice il sindaco Luigi Iuppa -. Possiamo dire, senza possibilità di smentita, che Geraci Siculo è il borgo più amato dagli italiani nel 2021. Un risultato che ci inorgoglisce e per il quale dobbiamo ringraziare tutti coloro che ci hanno votato e soprattutto le donne e gli uomini che con la loro popolarità hanno contribuito al raggiungimento di questo formidabile risultato”.

Nonostante non si a arrivata la vittoria, il concorso è stato comunque una eccezionale vetrina. “Infatti – aggiunge Iuppa – ringraziamo la Rai e l’Associazione Borghi più belli d’Italia per l’opportunità che ci è stata data. Siamo già al lavoro per capitalizzare al massimo questa visibilità in termini di sviluppo dei flussi turistici e in generale di crescita sociale ed economica, sempre nel solco della sostenibilità e del rispetto del territorio”.