Università, dalla Commissione arriva l’ok alla proposta su doppia laurea

La Commissione Cultura ha dato via libera alla proposta di legge per la doppia laurea, la parola ora passa a Camera e Senato.

La Commissione Cultura della Camera dà l’ok al testo che, se approvato dall’aula di Montecitorio e poi dal Senato, consentirebbe a studentesse e studenti di iscriversi contemporaneamente a due corsi di laurea.

“La proposta di legge rappresenta un grande passo in avanti per ampliare l’offerta formativa universitaria e offrire maggiori opportunità di lavoro ai nostri giovani. Contemporaneamente prevede paletti ben definiti per evitare il fenomeno negativo della cosiddetta ‘svendita dei titoli universitari”, dichiarano i deputati e le deputate del Movimento 5 Stelle in Commissione Cultura.

In più un emendamento presentato dal parlamentare Manuel Tuzi introduce la possibilità, anche per chi frequenta un corso di specializzazione medico, di iscriversi ad un master o dottorato di ricerca. Un opzione resa disponibile anche per studentesse e studenti delle Istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica).

“Quello che abbiamo ottenuto in commissione è davvero un bel risultato, che siamo certi offrirà grandi benefici a migliaia di ragazze e ragazzi che hanno sete di conoscenza e che sperano di trovare un lavoro in linea con i loro studi”, concludono i portavoce del M5S.