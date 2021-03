Vietati spostamenti regioni ma si può andare all’estero: scoppia la polemica

Una nuova nota del ministero dell'interno specifica che, per Pasqua, è consentito agli italiani andare verso un paese estero, mentre lo spostamento tra Regioni è vietato fino al 30 aprile.

Come confermato dal Ministero dell’Interno nei giorni precedenti, si può viaggiare all’estero durante le festività pasquali (al di là della zona rossa o arancione), ma non si possono raggiungere altre regioni italiane. Il caso ha sollevato diverse critiche.

Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, afferma: “Gli alberghi e tutto il sistema dell’ospitalità italiana sono fermi da mesi, a causa del divieto di spostarsi da una regione all’altra. Non comprendiamo come sia possibile autorizzare i viaggi oltre confine e invece impedire quelli in Italia“.

In Italia è vietato spostarsi da una Regione all’altra fino al 30 aprile, a eccezione di motivi lavorativi, salute e necessità: tra l’altro in zona arancione non ci si può spostare da un Comune a un altro, mentre in zona rossa non è proprio consentito uscire dalla propria abitazione. La ministra Luciana Lamorgese chiarisce: “Sono giustificati gli spostamenti finalizzati a raggiungere il luogo di partenza di questo tipo di viaggi che, in quanto generalmente consentiti, non possono subire compressioni o limitazioni al proprio svolgimento“.

Quali sono i Paesi dove si può andare?

Ci si può spostare nei seguenti Paesi: Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

Rientro in Italia

Chi va in Australia, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, una volta rientrato in Italia, dovrà sottoporsi all’isolamento fiduciario; mentre chi rientra dall’Austria, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti verrà messo in quarantena per 14 giorni.