La Sicilia è prima per vaccini inoculati: oggi il generale Figliuolo a Catania

Vaccini Covid, la Sicilia è la prima regione italiana per dosi inoculate. I dati nel giorno della visita del generale Figliuolo a Catania e Messina.

La Sicilia incassa il risultato dell’accelerazione sui vaccini delle ultime settimane. Nel giorno in cui a Catania e a Messina arriva il generale Figliuolo, l’Isola è la prima regione per percentuale di vaccini inoculati: l’86%, di fronte a una media nazione del 82,2%. Ne sono state somministrate 723.242 delle 840.535 ricevute.

Lo certifica il Report vaccini anti Covid pubblicato dal sito del governo nazionale, aggiornato a stamattina. Un dato che arriva nel giorno in cui nell’Isola arriva il Commissario nazionale per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo che farà visita all’hub vaccinale di Messina, alla Fiera, e di Catania, nell’ex sede del mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena.

I dati mostrano anche passi avanti nella vaccinazione degli over 80. Si tratta della fascia di popolazione che ha ricevuto più vaccini: 161.188 in tutto tra chi ha tra gli 81 e gli 89 anni, cui si sommano circa 30mila anziani dai 90 anni in su.

Tra le categorie che hanno ricevuto più vaccini:

Operatori Sanitari e Sociosanitari: 221.170.

Over 80: 156.514.

Personale scolastico: 67.501.

I principali punti di somministrazione sono: A.I.A.S. PALAZZOLO A., A.O. PER L’EMERGENZA CANNIZZARO e AMB. P.O. ‘SS.SALVATORE’ MISTRETTA.