Ora legale 2021, oggi cambia l’ora: sarà l’ultima volta?

Ora legale 2021, quando cambia e come spostare le lancette? Oggi l'"ultimo" spostamento dell'ora, almeno per parte dell'Unione Europea. Ecco i vantaggi.

Ora legale 2021, stanotte scatta lo spostamento indietro delle lancette. Tra le 2 e le 3 della notte a cavallo tra 27 e 28 marzo l’Italia abbandona l’ora solare, con un time-shift che segna l’inizio della bella stagione e delle giornate lunghe. Bisognerà quindi spostare le lancette avanti di un’ora, ma non ovunque. La maggior parte dei dispositivi informatici (PC, smartphone, tablet e così via) lo fanno già in automatico. Bisognerà cambiare l’ora solo negli orologi analogici e digitali non automatizzati.

Ora legale: abolizione sì o no?

Nel 2018 il Parlamento europeo ha votato una proposta della Commissione UE con cui si chiede l’abolizione dell’ora legale. La questione si è raffreddata negli anni scorsi, con uno slittamento dell’adozione dal 2019 al 2021. Quest’anno, quindi, potrebbe essere l’ultimo anno dell’ora legale, ma la decisione spetterà ai Paesi membri.

La distinzione tra ora legale e ora solare, infatti, è vantaggiosa per alcuni Paesi, tra cui l’Italia, e svantaggiosa per gli altri. Scopriamo il perché.

Ora legale 2021: i vantaggi

La maggiore vicinanza dei Paesi del Nord al Circolo polare artico favorisce un’alternanza luce-buio molto diversa rispetto ai Paesi mediterranei, per i quali al distinzione è conveniente da un punto di vista energetico.

Spostando le lancette avanti di un’ora, infatti, l’ora legale consente un notevole risparmio energetico. Si ritarda l’uso della luce artificiale e si favoreggia quella solare di un’ora, con un’alta riduzione degli sprechi. Solo nel 2020, infatti, secondo quanto rilevato da Terna, in Italia si sono risparmiati 400 milioni di kWh. Per questo, è probabile che in Italia la distinzione tra ora legale e ora solare rimarrà.

Gli effetti dell’ora legale

Con l’ora legale 2021, tuttavia, possono esserci anche dei piccoli disagi. Si altera l’equilibrio sonno-veglia, soprattutto per i più mattinieri. Inoltre, possono esserci anche effetti come stanchezza, sonnolenza diurna, emicrania, riduzione dell’attenzione e alterazione dell’umore.

Per evitare questi “effetti collaterali” dell’ora legale 2021 è importante dormire in modo regolare, soprattutto nei giorni precedenti. Può essere utile, infine, anticipare l’ora del sonno, specie per i più piccoli, che potrebbero essere condizionati maggiormente dall’effetto.