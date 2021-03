UNICT – Guida dello Studente 2021/22: le novità su esami e cambio di commissione

Mancherebbe poco alla pubblicazione della Guida dello Studente 2021/22: quando potrebbero iniziare le lezioni del prossimo anno accademico e quando le sessioni d'esame? Quali novità sarebbero in arrivo?

Novità in arrivo da parte dell’Università degli Studi di Catania: sembrerebbe che, nei giorni scorsi, sia stata approvata la Guida dello Studente relativa al prossimo Anno Accademico, 2021/2022. Tuttavia, la Guida – che rappresenta da anni un punto di riferimento per gli studenti – non risulta ancora essere disponibile online.

Secondo le indiscrezioni trapelate, sono già state indicate orientativamente le date d’inizio delle lezioni del prossimo Anno Accademico, che parrebbero non discostarsi molto dagli anni passati: il prossimo 4 ottobre 2021 per il primo semestre, mentre il secondo semestre dovrebbe avere il suo start a partire dal 4 marzo 2022. Anche le date delle tre sessioni d’esame parrebbero rimanere invariate: l’invernale dal 24 gennaio al 4 marzo, l’estiva dal 21 giugno al 31 luglio, l’autunnale dal 23 agosto al 30 settembre.

Altra notizia importante riguarderebbe i cambi di commissione d’esame per coloro che ne faranno richiesta. Vi sarebbero, infatti, nuovi criteri secondo i quali gli studenti giunti al terzo insuccesso ottenuto in sede d’esame (dunque ritirati o bocciati), purché sia accaduto in almeno due sessioni diverse, possano presentare l’istanza al Direttore del Dipartimento interessato, così che venga nominata una nuova commissione con la quale svolgere l’esame.

Quest’ultima sarebbe una novità molto importante per l’Università di Catania, atta a ridurre non solo il numero dei fuori corso presenti in Ateneo, ma anche per agevolare coloro i quali trovano delle difficoltà oggettive nel superamento di questi esami, non arrivando perciò a concludere il proprio percorso di studi. Ad ogni modo, senza alcun dubbio, maggiori conferme si avranno una volta resa pubblica la Guida dello Studente relativa all’Anno Accademico 2021-22.