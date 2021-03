Stasera in TV: in onda “Mia e il leone bianco” e “Barry Seal”

Mercoledì sera in casa e non sai cosa fare? Cerchi un film per trascorre una serata sul divano? Ecco i consigli di LiveUnict.

Mia e il leone bianco [Rai1, ore 21.25]: Mia è solo una bambina di undici anni quando forgia una straordinaria amicizia con Charlie, un leoncino bianco nato nell’allevamento di felini dei genitori in Sudafrica. Per tre anni, i due crescono insieme e condividono ogni cosa. Oramai quattordicenne, Mia scopre che il padre ha intenzione di vendere Charlie, divenuto uno splendido esemplare adulto, ai cacciatori di trofei. Disperata, non ha altra scelta che scappare con l’animale per raggiungere la riserva naturale di Timbavati, dove il leone sarà protetto per sempre.

Snowpiercer [Rai4, ore 21.23]: Nell’anno 2031, la Terra è stata devastata dalle guerre e da una nuova glaciazione. I pochi sopravvissuti si ritrovano tutti sull’unico treno rimasto sul pianeta in viaggio senza fine e meta tra neve e ghiaccio. A bordo, le rigide suddivisioni sociali continuano ad esistere: i poveri vivono in condizioni disperate e soffrono freddo e fame mentre i ricchi, in prima classe, godono di tutti i privilegi, immersi in un contesto di lussuria e divertimento. Un giorno Curtis, uno dei poveri, decide che è arrivato il momento di cambiare lo stato delle cose.

Barry Seal – Una storia americana [Italia1, ore 21.20]: biopic su un ex pilota statunitense divenuto in seguito prima contrabbandiere di droga per il cartello di Medellin – capeggiato da Pablo Escobar e dai fratelli Ochoa – e in seguito informatore della DEA.