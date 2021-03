Stasera in TV: in onda “Ghost” e “Bad Boys II”

Cosa offre stasera il piccolo schermo? Di seguito le alternative migliori, selezionate per voi dalla redazione di LiveUnict.

Ghost [Canale 5, ore 21:21]: Sam Wheat vive la sua vita alla fidanzata Molly fino a quanto viene ucciso durante un tentativo di rapina. Sam, tuttavia, continuerà ad esser presente in condizione di fantasma.

Qualcosa di speciale [Rai Movie, ore 21.10]: per affrontare la perdita della moglie, Burke Ryan ha scritto un libro su come superare i problemi legati alla solitudine destinato ad ottenere successo. La vita dello scrittore, tuttavia, verrà sconvolta da un nuovo inaspettato incontro.

Bad Boys II [Paramount Network, ore 21:10]: nel secondo capitolo della serie, i due poliziotti della squadra narcotici di Miami, saranno alle prese con un traffico di ecstasy che domina in città. Nel frattempo, irrompe nelle loro vite, Syd, anch’essa agente dell’anti droga antidroga.

Ex-Amici come prima [TV8, ore 21:30]: esilarante commedia con Ricky Memphis, Paolo Ruffini e molti altri. Tutte le storie messe in scena serviranno a comprendere quanto facilmente la vita di ciascuna possa essere sconvolta dal nuovo arrivo di un ex.