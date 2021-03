Stasera in TV: in onda “La Fabbrica di Cioccolato” e “Le verità nascoste”

Cosa riserva stasera il piccolo schermo? La redazione di LiveUnict, come ogni giorno, vi offre consigli preziosi a riguardo.

La Fabbrica di Cioccolato [Italia 1 , ore 21:20]: il fortunato Charlie trova un biglietto d’oro per visitare la magica Fabbrica di cioccolato, questa volta Johnny Depp nei panni di Willy Wonka.

L’Ultimo Samurai [Canale 20 Mediaset, 21:04]: Tom Cruise da ex militare a samurai in Giappone. Non sarà solo la cultura del villaggio a rapire il suo cuore.

Le verità nascoste [Rai Movie, 21:10]: la vita tranquilla del dottor Norman Spencer e della moglie Claire nella loro villa isolata viene sconvolta dai fantasmi di Alfred Hitchcock e di Bernard Hermann.

Piccole donne [Paramount Network, 21:10]: remake di un grande classico del 1869. Durante la guerra di secessione, la famiglia March si ritrova a contare sulla forza di quattro giovani ragazze (Jo, Meg, Beth ed Amy) in assenza del padre soldato.