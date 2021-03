Sicilia, nuove feste private tra alcol e musica: scattano 13 multe

In Sicilia, attuale "zona arancione", non tutti rispettano le misure in vigore. Di fatto, nel weekend, alcuni giovani hanno organizzato delle feste private: tutti sono stati multati.

Ormai da mesi, molti giovani si riuniscono e festeggiano ricorrenze nonostante le misure anti-Covid in atto: ciò accade frequentemente anche in Sicilia.

Basti pensare che, nella notte tra sabato e domenica, ben due feste private sono state interrotte dall’arrivo dei carabinieri: queste erano state organizzate a Marsala e Castelvetrano. In totale, sono scattate 13 multe da 400 euro ciascuna.

A Marsala, nello specifico, gli agenti della stazione di San Filippo sono intervenuti in contrada Lasagna dopo aver ricevuto alcune segnalazioni dai residenti. Questi ultimi, di fatto, avevano notato la presenza di vetture parcheggiate nei pressi di un’abitazione privata all’interno della quale 7 persone (non conviventi) stavano festeggiando una ricorrenza. A Castelvetrano altri militari, insospettiti da musica ad alto volume e schiamazzi, sono intervenuti in un appartamento: lì 6 giovani, di cui due ancora minorenni, avevano organizzato una “spaghettata” notturna e stavano consumando alcolici vari.