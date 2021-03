WhatsApp e Instagram down: cosa sta succedendo

WhatsApp down e Instagram down in tutta Italia, offline anche Messenger. Cosa sta succedendo? I servizi sono momentaneamente offline.

Da qualche minuto non è più possibile aggiornare il feed di Instagram, né arrivano messaggi WhatsApp. Come sempre in questi casi, i due argomenti sono diventati trending topic con gli hashtag WhatsApp Down e Instagram Down su Twitter e migliaia di utenti si sono riversati sulla piattaforma a cinguettare il loro disagio. Al posto di lasciarsi prendere dal panico, però, è bene chiarire cosa sta succedendo.

Downdetector, l’app che segnala i malfunzionamenti dei social network, conferma a partire dalle 18:22 un numero crescente di segnalazioni, arrivate già a 25.584. Al momento non è possibile inviare né ricevere messaggi su WhatsApp, ma si tratta di un guasto temporaneo che verrà presto risolto.

Allo stesso modo, sono momentaneamente offline i servizi di Facebook Messenger e Instagram. Funziona, invece, l’app Facebook. Anche in questo caso, Downdetector segnala migliaia di funzionamenti in tutta Italia. I casi quindi non sono isolati, ma è da chiarire quando verranno risolti. In passato, Whatsapp down e Instagram down sono durati anche delle ore.