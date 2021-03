Social network: Facebook, Instagram e Whatsapp non funzionano

Tutti i social network associati alle aziende di Mark Zuckerberg sono momentaneamente down e non funzionano.

Tutti i social network associati alle aziende di Mark Zuckerberg sono momentaneamente down e non funzionano. Sono tantissimi gli utenti che stanno riscontrando dei problemi proprio in questi minuti, con i principali social che non danno segni di vita alcuno.

Come di consueto, si è scatenata la corsa al tweet su Twitter da parte di tantissimi utenti, che lamentano lo stesso medesimo problema. Al momento, infatti, non è possibile utilizzare le app di messaggistica instantanea come Whatsapp e Messanger, ne tantomeno le app da mobile e desktop di Instagram e Facebook, anch’essi bloccati dal momentaneo problema.

Non si è nuovi ad eventi del genere, soprattutto relativamente a questi social network, risultati più volte vulnerabili dal punto di vista informatico e della sicurezza. Si attendono nuovi sviluppi e delle eventuali dichiarazioni da parte dell’azienda madre.