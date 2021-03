Coronavirus, in Sicilia nuovi casi stabili: i dati per provincia

Nuovi positivi, decessi e ricoveri in Sicilia e in Italia: di seguito, tutti i dati legati alla diffusione del Coronavirus.

In Sicilia, nel corso delle ultime 24 ore, sono stati registrati 515 nuovi casi di Covid-19 (a fronte di 19.196 tamponi processati): è quanto indicato all’interno dell’ultimo bollettino del Ministero della Salute. Un numero solo leggermente più basso di quello di ieri (576 nuovi casi). Oggi, il tasso di positività si attesta sul 2,68%.

Il totale degli attuali positivi al Covid è di 15.399 persone.

Le nuove vittime sono 19. Ed i ricoveri delle ultime 24 ore? Sono 12 in più rispetto a ieri i pazienti nei reparti Covid, 3 in meno invece in terapia intensiva.

I dati per provincia:

Palermo: 313 nuovi casi;

Catania: +90;

Messina: +23;

Siracusa: +18;

Trapani: +21;

Ragusa: +11;

Caltanissetta: +19;

Agrigento: +10;

Enna: +10;

E in Italia?

In Italia, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 13.902 positivi al Coronavirus (rispetto ai 20.765 di ieri). Ammontano a 318 i nuovi decessi.