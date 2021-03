Catania, rubano bici a rider: “Acquistata con sacrifici, non posso più lavorare”

A uno studente universitario e rider è stato rubato il suo mezzo a due ruote con cui si muoveva per effettuare consegne a domicilio. L'appello.

Uno studente universitario e rider, Vincenzo Grasso, ha inviato una segnalazione alla nostra redazione, dopo il furto della sua bici: “Sono un rider e uno studente, con molti sacrifici avevo acquistato una bicicletta per poter lavorare e qualche ora fa me l’hanno rubata!”.

Il furto è avvenuto nei pressi di una residenza universitaria di via Monsignor Ventimiglia nella tarda mattinata di sabato 6 marzo. Da quel momento, è partito l’appello per poter ritrovare il mezzo e poter ritornare così a svolgere le consegne di cibo a domicilio, un appiglio per molti in questo periodo di forte crisi economica.

“Credo sia un grande atto di inciviltà, ha dichiarato il giovane. In questi giorni, è partita anche una raccolta fondi per aiutare il giovane.