Meteo Catania, weekend tra sole e nuvole: le previsioni

Tempo relativamente stabile per il primo weekend di marzo a Catania: in alcuni momenti, tuttavia, nuvole sparse "copriranno" il capoluogo etneo.

Fine settimana relativamente stabile sulla Sicilia. Seppur in una fase di graduale indebolimento, l’anticiclone mantiene ancora condizioni di diffusa stabilità sull’Isola. Tuttavia saranno presenti addensamenti nuvolosi nelle ore diurne, specialmente a ridosso di Sicani, Madonie, Nebrodi ed Etna. Le temperature resteranno stazionarie, mentre si prevedono venti deboli in direzione variabile, in particolare da E-SE sul Canale di Sicilia. Il mare resta poco mosso nel basso Tirreno e mosso nello Ionio meridionale e nel Canale di Sicilia.

Meteo Catania: le previsioni per il weekend

Venerdì 5 marzo: a Catania, per la giornata di domani, si prevedono nuvole sparse durante le ore diurne, con precipitazioni e venti deboli. Il vento da SSE sarà con intensità da 6 km/h, con raffiche fino a 10 km/h. La temperatura minima prevista è di 8 °C e la massima di 17 °C.

Sabato 6 marzo: migliori le previsioni per questo sabato. In mattinata è previsto cielo sereno con temperature intorno ai 16 °C, che aumenteranno a 81 °C nel pomeriggio con la presenza di qualche nuvola. Precipitazioni assenti. Il vento da ENE avrà intensità di 8 Km/h con raffiche fino a 15 km/h. Le temperature oscilleranno tra i 9 e i 19 °C.

Domenica 7 marzo : torneranno le nuvole ad interessare la mattina di domenica, anche se sparse. Lievemente nuvoloso sarà il pomeriggio. Il vento soffierà da Levante con intensità intorno ai 18 km/h con raffiche fino a 19 km/h. Minima 12 °C e massima 16 °C.