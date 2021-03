Stasera in Tv: in onda la prima serata del Festival di Sanremo

Ecco una serie di film e programmi, proposti dalla redazione di LiveUnict, da guardare stasera in tv.

71esima edizione del Festival della canzone italiana di Sanremo [Rai 1, ore 20:30]: Tradizionale appuntamento musicale che si svolge daI Teatro Ariston di Sanremo. La Direzione Artistica è affidata ad Amadeus. Nel corso delle serate si esibiranno 26 Artisti in gara nella Sezione Campioni e 8 Artisti in gara nella sezione nuove proposte.

La vita è una cosa meravigliosa [Canale 5, ore 21:20]: Le storie di un poliziotto, di un bancario e di un medico. Il poliziotto scopre che la sua fidanzata fa la escort, mentre il bancario è sempre ricattato dai politici che gli chiedono favori finanziari.

Le Iene presentano: un anno di Covid (inchieste) [Italia 1, ore 21:20]: Speciale Iene con Gaetano Pecoraro: interviste, racconti e immagini dell’anno in cui il virus è stato il protagonista principale della nostra vita.

The Wolf of Wall Street [Rai movie, ore 21:10]: Jordan Belfort (Leonardo Di Caprio) guadagna migliaia di dollari al minuto, che sperpera in viaggi, droga, sesso. Passato da vendere gelati ad essere il capo in un ufficio, ama il potere ed il successo. Vive una burrascosa relazione con la moglie (Margot Robbie) da cui ha due figli. Tutto ciò, fin quando il suo appetito insaziabile getta il suo nome nel fango.