Vaccini in Sicilia, anche i praticanti avvocato tra le categorie prioritarie

Vaccini, in Sicilia i praticanti avvocato rientrano tra le categorie essenziali che potranno prenotarsi in questa fase. Lo annuncia il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania.

Anche i praticanti avvocato entreranno a far parte delle categorie coinvolte nella fase due della vaccinazione. Lo ha annunciato, tramite un post Facebook, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania, riferendo il parere positivo da parte dell’assessorato alla Salute della Regione Siciliana. Nei prossimi giorni verranno comunicate anche le modalità per prenotare il vaccino.

Il comparto giustizia, dunque, entra al completo tra le “categorie essenziali” inserite all’interno della campagna di vaccinazione con AstraZeneca. Si tratta di una fase della campagna vaccinale parallela a quella per gli over 80, che coinvolge già numerose categorie. In particolare, nei prossimi mesi l’obiettivo è di vaccinare insegnanti, forze dell’ordine, forze armate e comparto giustizia. Per le prime tre categorie la campagna è vaccinata, seguiranno a breve anche i lavoratori nel settore della giustizia. Il vaccino AstraZeneca, si ricorda, può essere somministrato ai cittadini tra i 18 e i 65 anni (dunque, nati entro il 1956).

Allo stesso tempo, prosegue la campagna di vaccinazione per gli over 80 in Sicilia e nel resto d’Italia. Da pochi giorni, è possibile prenotare la vaccinazione anche tramite i portalettere, oltre che via call center e online. Inoltre, con l’arrivo delle nuove dosi di vaccini Pfizer e Moderna sono state riaperte le prenotazioni per le prossime settimane.