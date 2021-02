Sicilia, quattro positivi a scuola: 149 persone in quarantena

Coronavirus, in Sicilia altri casi di contagio nelle scuole. Dopo i test positivi di tre studenti e un docente, in 149 verranno sottoposti alla quarantena obbligatoria.

Tre studenti e un docente positivi al Covid a Scicli, in provincia di Ragusa. Risultato, 124 studenti, 21 docenti e 4 membri del personale Ata verranno messi in quarantena per dieci giorni. 149 persone in tutto. I casi sono stati accertati all’Istituto di istruzione superiore “Quintino Cataudella” e riguardano complessivamente cinque classi: tre del plesso Tecnico agrario e due del plesso Tecnico economico.

Al termine del periodo di quarantena obbligatorio, tutti verranno sottoposti a tampone molecolare per accertare la presenza di altri casi di contagio. Nel frattempo, le classi torneranno in DaD. Ancora nel ragusano, quarantena anche per gli alunni e il personale delle due sezioni della scuola dell’infanzia di Donnalucata, frazione di Scicli, dell’Istituto Comprensivo “E. Vittorini“. Anche in questo caso, studenti e personale verranno sottoposti a tampone molecolare al termine della quarantena.

Nel frattempo, visti i dati ancora bassi del contagio, la Regione Siciliana ha predisposto per l’inizio di marzo il passaggio graduale di didattica in presenza nei licei fino al 75%.