Stasera in TV: in onda “Che bella giornata”

Cosa guardare stasera in TV? In vista di una calma e tranquilla serata invernale, vi proponiamo alcuni film che andranno in onda stasera in prima serata.

Che bella giornata [Canale 5, ore 21.21]: Checco, security di una discoteca della Brianza, sogna di fare il carabiniere ma viene respinto al colloquio. Grazie alla raccomandazione di uno zio presso il vescovo di Milano, si ritrova a lavorare come addetto alla sicurezza del Duomo. Qui conosce Farah, una ragazza araba che si finge studentessa di architettura per avvicinare la Madonnina, ai piedi della quale medita in realta’ di depositare una bomba per vendicare l’uccisione della sua famiglia.

Remember [Rai Movie, ore 21.10]: Atom Egoyan dirige i premi Oscar Christopher Plummer e Martin Landau in un superlativo thriller sul tema della vendetta. Due ebrei anziani e malati, che hanno condiviso l’orrore di Auschwitz, decidono di uccidere il comandante nazista responsabile della morte delle loro famiglie.

La guerra dei mondi [Paramount Channel, ore 21.20]: dopo tanto tempo, il divorziato Ray Ferrier sta per passare un fine settimana con i figlioletti Robbie e Rachel. A un tratto, pero’, uno strano marchingegno emerge dal suolo e incenerisce tutto cio’ che incontra: e’ l’inizio dell’attacco degli alieni alla Terra. Nel panico generale, Ray cerca di salvare i suoi bambini.