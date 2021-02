Stasera in TV: in onda “Spiderman 3” e “Il mai nato”

Venerdì sera tra divano e coprifuoco: ecco tutti i film in onda oggi da guardare comodamente da casa propria.

Il Cantante Mascherato [Rai1, ore 21.25]: Programma televisivo che prevede la partecipazione di 8 celebrità che si esibiscono in performance canore, in forma anonima, nascosti dietro una maschera pittoresca e spettacolare. Condizione fondamentale è l’assoluta segretezza: la reale identità dei concorrenti verrà svelata in diretta soltanto al momento della loro eliminazione. A giudicare le esibizioni una giuria formata da 4 elementi , il televoto del pubblico e quello sui social.

In Time [Mediaset20. ore 21.04]: In un futuro prossimo, una modifica del gene dell’invecchiamento fa sì che l’unica discriminante per rimanere in vita sia il tempo che un essere umano ha a disposizione e che può comprare attraverso il denaro. Ciò comporta che i più ricchi siano immortali e che la povera gente sia destinata a morire già a 25 anni. Will, un giovane uomo che cerca di comprare del tempo per la madre moribonda, è ingiustamente accusato di aver assassinato un ricco uomo ed è costretto alla fuga, portando con sé come ostaggio Sylvia, un’ereditiera milionaria. Inseguiti da agenti sempre più corrotti agli ordini dell’ufficiale Raymond Leon, Will e la ragazza scopriranno presto di amarsi.

Spiderman 3 [Tv8, ore 21.30]: Stavolta Spiderman dovrà vedersela con più nemici contemporaneamente, ma il più temibile di tutti sarà se stesso.