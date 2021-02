Stasera in tv: “Champions League” e “Tomb Raider”

Indecisi su cosa vedere stasera in tv? Il palinsesto televisive offre questa sera una grande varietà di titoli. Non resta che preparare i popcorn e rilassarsi sul divano.

Indecisi su come trascorrere la serata? Siete stanchi dopo un’intensa giornata di lavoro e studio, ma non volete rinunciare a un bel film prima di andare a dormire? Nessun problema! Il palinsesto televisivo di questa sera offre una grande varietà di titoli e, per chi non volesse dedicarsi al cinema, c’è anche la partita do Champions League.

“Ottilie Von Faber Castell – Una donna coraggiosa” (film Rai Uno, ore 21.25): La giovane baronessa Ottilie Von Faber, a seguito della morte del padre, viene designata, dal nonno Lothar a guidare la prestigiosa azienda familiare, nonostante le difficoltà nel farsi accettare da un mondo totalmente maschile, soprattutto nelle più alte sfere dirigenziali. Si innamora del barone Philipp Von Brand; conosce anche il conte Alexander Von Castell, anch’egli visibilmente interessato a Ottilie e che si dimostrerà disposto a tutto per averla.

Champions League – Lazio vs Bayern Monaco (sport Canale 5, ore 21.oo): Champions League – 66ma edizione della Champions League. La fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League 2020-2021 si disputerà tra il 16 febbraio 2021 e il 29 maggio 2021.

“Il sapore del successo” (film Rai Movie, ore 21.10): Adam Jones è uno chef che ha rovinato la propria carriera e ha perso il suo prestigioso ristorante a Parigi. Deciso a ritornare ai vertici rimette in piedi la sua vecchia brigata e cerca di creare il più grande ristorante del mondo a Londra.

“Se scappi ti sposo” (film Tv 8, ore 21.30): Ike, cronista di New York, ha soltanto un’ora per consegnare il suo pezzo e sente parlare di Maggie, una ragazza del Maryland che ha il terrore delle nozze e che è solita scappare davanti all’altare. Incuriosito Ike scrive un articolo su Maggie, attivando una reazione a catena che lo porta ad Hale, la città di Maggie.

“Lara Croft Tomb Raider – La culla della vita” (film canale Nove, ore 21.25): Il vaso di Pandora è nascosto in Africa, in una zona chiamata “la culla della vita”. Tocca alla celebre archeologa Lara Croft trovare il vaso (che si dice contenga i mali più indicibili), prima che cada nelle mani del malvagio dottor Reiss che vorrebbe utilizzarlo per raggiungere il suo obiettivo: la dominazione del mondo.