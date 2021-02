“Fantaghirò, la regina dei due regni”: arriva la serie TV

Annunciate le nuove puntate della serie cult fantasy anni '90: la principessa ribelle Fantaghirò torna sul piccolo schermo con una nuova serie TV.

Annunciata la presentazione di “Fantaghirò, la regina dei due regni”. Tornerà sul piccolo schermo la miniserie della principessa ribelle impersonata dall’amata protagonista Alessandra Martines, dopo anni di appelli e richieste. Un sogno che finalmente si realizza per i tantissimi fans.

A produrlo sarà la Lotus Production, con a capo Marco Belardi, e sarà ispirato alla favola popolare tradotta da Italo Calvino, ma non sono molte le informazioni a riguardo. Non si hanno notizie né sul cast né su dove essa andrà in onda, lasciando così lo scenario aperto a tutte le possibilità, anche quella di uno sperato ritorno della Martines.

Potrebbe, inoltre, essere un reboot, ossia tenere conto dei vecchi episodi andati in onda dal ’91 al ’96, oppure un sequel. Tra le poche certezze esiste quella che la produzione della serie sarà avviata entro il 2021, con la probabilità che possa tornare, come di consuetudine, a fare compagnia alle famiglie durante il periodo delle feste natalizie.