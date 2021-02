Stasera in TV: “La caserma” e “Colpo grosso al Drago Rosso”

Mercoledì sera a casa e davanti alla TV? Ecco la programmazione di oggi 17 febbraio 2021.

La caserma [Rai 2, 21:20]: Ventuno giovani dai 18 ai 23 anni stanno per affrontare una grande avventura: senza cellulari, internet e le comodità della propria famiglia, i ragazzi e le ragazze vivranno per sei puntate in una caserma di montagna, a Levico in provincia di Trento, dove dovranno seguire un duro percorso di addestramento militare.

Colpo grosso al Drago Rosso [20 Mediaset, 21:04]: Celebre film del 2002 con protagonisti Jackie Chan e Chris Tucker. Il detective di Los Angeles James Carter va a Hong Kong per una vacanza, ma una bomba esplode nell’ambasciata americana uccidendo due poliziotti che indagavano su un traffico di dollari falsi. Lee, l’ispettore della polizia di Hong Kong, si lancia nell’indagine trascinandosi dietro un perplesso Carter. I due poliziotti ingaggiano una lotta senza quartiere con Ricky Tan, il capo della micidiale Triade. Ma per chiudere la partita bisogna attendere la serata d’apertura del casinò più divertente e lussuoso di Las Vegas: il Red Dragon.

Atlantide [La7, 21:15]: Programma di approfondimento storico condotto da Andrea Purgatori.

L’amore strappato [Canale 5, 21:22]: Seconda puntata della fiction con protagonista Sabrina Ferilli. Rosa continua a battersi per far scagionare il marito Rocco e riprendersi la figlia Arianna. Nel mentre la figlia conosce una nuova famiglia con cui vivere. Rosa riceve l’ennesimo dolore, quando il tribunale le rifiuta il ricongiungimento con la figlia e Rocco sembra perdere ogni speranza. Intanto, dall’aula del tribunale, emergono dei risvolti inaspettati. Quando i Macaluso scoprono che la piccola Arianna è già stata adottata legalmente da un’altra famiglia Rocco cerca di attirare l’attenzione dei media, mentre Rosa incontra un uomo che sostiene di aver visto Arianna e di poterle rivelare dove vive la figlia.

Pandorum – L’universo parallelo [Rai 4, 21:22]: Durante un viaggio interstellare due astronauti si risvegliano dal sonno criogenico scoprendo che l’astronave è stata abbandonata e non ricordando nulla della propria missione. Intenti in una ricognizione esplorativa scoprono di non essere soli e cominciano a comprendere i segreti che li hanno condotti in quel terribile contesto. Non solo la loro vita, ma anche quella dell’umanità intera, dipende dalle loro scelte.

Chi l’ha visto? [Rai 3, 21:20]: Programma che racconta le storie di cronaca irrisolte del nostro paese e cerca di ritrovare chi scompare misteriosamente. Conduce la giornalista Federica Sciarelli.