Stasera in TV: in onda “Animali fantastici e dove trovarli”

Dopo una lunga e faticosa giornata pochi sono gli ingredienti giusti per del sano relax arrivati alla sera: divano, coperte e soprattutto un buon film. A quest'ultimo punto ci ha già pensato LiveUnict: ecco la selezione di programmi consigliati in onda questa sera, 18 febbraio 2021.

Animali fantastici e dove trovarli [Canale 5, ore 21.20]: New York, 1926. Il magizoologo Newt Scamander sbarca in città insieme a numerose creature fantastiche racchiuse in una magica valigia. La loro fortuita liberazione da parte del babbano Jakob Kowalski porterà numerosi guai in una New York già in subbuglio: una forza misteriosa porta caos.

Come un uragano [La 5, ore 21.10]: Adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Nicholas Sparks,Adrienne deve badare ad una locanda in riva al mare per un weekend. Ospite della locanda un dottore. Adrienne e il dottore rimangono bloccati nella locandaa causa di un uragano e tra loro nascerà un profondo sentimento.

Il destino di un cavaliere [La7D, ore 21.30]: Lo scudiero William vorrebbe fare un salto di qualità e diventare un cavaliere. L’occasione gli si presenta quando incontra per caso un uomo che in cambio di vestiti e di cibo gli regala documenti che possono farlo passare da nobile. Così alla morte del cavaliere cui presta servizio William prende il suo posto e combatte in torneo per la bella Jocelyn.

Caccia a Ottobre Rosso [Paramount Channel, ore 21.10]: Nel 1984, Ottobre Rosso, il più sofisticato sottomarino atomico dell’Urss, parte per una missione di cui gli americani riescono a decifrare il significato. Finche’ Jack Ryan, della Cia, intuisce che il comandante Ramius intende disertare e consegnare il sommergibile agli americani. Ma anche i sovietici hanno intuito il progetto e si mettono sulle tracce di Ottobre Rosso per distruggerlo. Ryan si fa calare con un elicottero nell’unità subacquea Dallas, comandata da Bart Mancuso, e l’inseguimento comincia. Ramius però è troppo bravo per farsi prendere.