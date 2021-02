Coronavirus, in Sicilia meno contagi di ieri: i casi per provincia

Ancora un bollettino di speranza per la Sicilia: si registrano meno casi rispetto a ieri. Di seguito, tutti i dati.

Reso pubblico l’ultimo bollettino del Ministero della Salute. In Sicilia, oggi, si registrano 484 nuovi casi, a fronte di 23.794 tamponi processati (tra molecolari e test rapidi). Ieri erano 625.

Il tasso di positività è adesso al 2%. Le nuove vittime sono 24. E i guariti? All’interno dell’Isola, sono 1.285 i soggetti che si lasciano alle spalle il Covid-19. Scende il numero di ricoverati: oggi 44 in meno in regime ordinario e 4 in meno in terapia intensiva.

Gli attuali positivi ammontano a 33.655, di cui 32.540 in isolamento domiciliare, 961 in regime ordinario e 154 in terapia intensiva.

I nuovi casi per provincia:

231 a Palermo;

56 a Messina;

46 a Catania;

42 a Siracusa;

39 ad Agrigento;

31 a Caltanissetta;

17 a Trapani;

15 a Enna;

7 a Ragusa.

E in Italia?