Zona gialla in Sicilia: riaprono musei e mostre

Zona gialla in Sicilia. Riaprono anche i luoghi della cultura. Le novità nell'ordinanza di Musumeci e tra le FAQ di Palazzo Chigi.

A partire da lunedì 15 gennaio la Sicilia entrerà in zona gialla. Il passaggio è stato ufficializzato dalla nuova ordinanza firmata dal governatore Nello Musumeci nella serata di ieri. Un momento a lungo atteso per la regione e meritato, visto il raggiungimento dell’indice Rt pari a 0,66, il più basso in Italia, dove la media nazionale è di 0,95. La pubblicazione dell’ordinanza ha effetti importanti anche per il lato culturale della Sicilia. Da lunedì, infatti, riapriranno anche i musei. Vediamo cosa prevedono le FAQ di Palazzo Chigi per la zona gialla.

Musei aperti in zona gialla: come funziona

Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, con modalità di fruizione contingentata e nel rispetto delle misure anti-Covid. Alle stesse condizioni sono aperte al pubblico anche le mostre.

Teatri e sale concerto

È possibile usare spazi come teatri, sale da concerto e luoghi analoghi come ambienti per riprese cinematografiche e audiovisive. Tuttavia, sono sospesi gli spettacoli dal vivo con presenza di pubblico. Resta invece confermata la possibilità di organizzare spettacoli da trasmettere in streaming o di utilizzare gli spazi come ambienti per riprese cinematografiche e audiovisive, nel rispetto delle misure di sicurezza previste per tali attività.

Fiere e sagre

Anche in questo caso, le manifestazioni anche a carattere commerciale di natura fieristica ma realizzate fuori dell’ordinaria attività commerciale in spazi dedicati ad attività stabile o periodica di mercato, sono da assimilare alle fiere e sono quindi vietate, come riportato nelle FAQ di Palazzo Chigi.

Dovrebbero essere attivi, invece, i mercati di alimentari anche all’aperto, come la Fiera O’ Luni e la Piscaria di Catania.