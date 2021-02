Proroga spostamenti tra regioni, oggi si decide: cosa accadrà

Spostamenti tra le regioni oltre il 15 febbraio? Nel corso delle prossime ore dovrebbero arrivare delle risposte.

Quella di oggi dovrebbe essere una giornata decisiva sul fronte degli spostamenti tra le regioni italiane. È in programma, infatti, l’incontro del Governo coi presidenti delle regioni: ogni governatore darà, tenendo conto dei dati della propria regione, il proprio parere sul tema più chiacchierato dell’ultima settimana.

Dunque, gli italiani potrebbero davvero ricominciare a spostarsi liberamente dall’ormai prossimo lunedì 15 febbraio? In realtà, la linea che verrebbe seguita dai più, sarebbe quella della proroga, almeno di una settimana. Come riportato da Il Corriere, il ministro della Salute Roberto Speranza ha sottolineato che “le varianti del virus sono insidiosissime”. Per tale ragione, quest’ultimo vorrebbe prorogare il divieto fino al prossimo 5 marzo.

Secondo le ultime indiscrezioni, si dovrebbe procedere per gradi. Si partirà con la consultazione con i governatori, per poi, in caso di opinione favorevole alla proroga del divieto, procedere ad un Consiglio dei Ministri, dove verrà varata la decisione finale, da comunicare per tempo a tutti gli italiani che, pur consapevoli della difficile situazione politica e sanitaria, aspettano delle risposte chiare.

Gli impianti sciistici