Vaccino Covid, in Sicilia oltre 100 mila prenotazioni ma spuntano “furbetti”

Più di 100 mila i siciliani che hanno proceduto con la prenotazione per il vaccino anti-Covid: non tutti, tuttavia, sarebbero over 80.

In Sicilia, molti over 80 si direbbero pronti a ricevere il vaccino anti-Covid. Di fatto, già ieri, sono state registrate più di 100 mila prenotazioni: questi numeri equivalgono al circa 30% della popolazione.

Le registrazioni sono avvenute, anche in Sicilia, tramite il sistema telematico nazionale della struttura commissariale per l’emergenza, gestito da Poste italiane.

Tuttavia, alcuni soggetti avrebbero inviato la richiesta pur non possedendo i requisiti e non rientrando nella categoria prioritaria: è quanto emerso a seguito di alcuni approfondimenti tecnici e spiegato dalla Regione.

Queste prenotazioni sono state annullate. Inoltre, per evitare il ripetersi di tale anomalia (riconducibile prevalentemente alle sole prenotazioni mediante call center) il sistema avrebbe provveduto a garantire l’accesso ai soli cittadini over 80.