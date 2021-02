Coronavirus, 232 casi a Misterbianco e 117 a Paternò: i dati dei paesi etnei

Come procede l'epidemia da Coronavirus tra i comuni che compongono la provincia etnea? Ecco gli ultimi dati disponibili.

Da una settimana a questa parte la situazione epidemiologica, per la provincia etnea, sembra migliorare. I nuovi casi di positività frenano, arrivando ai “soli” 197 riscontrati nella giornata di ieri.

Eppure, la battaglia non si può dire ancora vinta. Alcuni Comuni contano ancora diversi casi: di seguito tutti i dati.

Misterbianco

Coi dati aggiornati a ieri, 10 febbraio, il comune di Misterbianco ha informato che “i soggetti attualmente positivi sono complessivamente 232, di cui 20 ospedalizzati e 212 a domicilio”, mentre “ammontano a 366 i soggetti attualmente non positivi, sottoposti ad isolamento domiciliare non scaduto”.

Paternò

Anche i dati della città di Paternò sono aggiornati a ieri: è stato ufficialmente comunicato che “i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 117 di cui 8 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 163″.

Aci Catena

Gli ultimi dati che giungono da Aci Catena sono aggiornati allo scorso 8 febbraio. Il sindaco Nello Oliveri ha informato i concittadini che “scendono a 119 ( 56 donne e 63 uomini) i casi di positività al Covid, calano anche i soggetti in quarantena. 117 sono coloro i quali posti in isolamento preventivo. Tra i positivi, 7 sono ospedalizzati”.

Nonostante le ottime notizie, il sindaco ha voluto rivolgere un triste ma doveroso appunto: “Aci Catena finora per Coronavirus ha perso complessivamente 10 soggetti, deceduti per cause riconducibili al micidiale virus. Continuiamo con prudenza a seguire le normative anti contagio, grazie”.

Bronte

Anche i dati della città di Bronte sono relativi allo scorso 8 febbraio. Il sindaco, Pino Firrarello, ha spiegato che “sono 109 i positivi registrati dal bollettino di oggi: un numero stabile, che conferma comunque la circolazione del virus nel nostro paese, seppur in maniera limitata rispetto alle settimane scorse”.