“Unict 2021”: dove seguire l’inaugurazione dell’anno accademico

"Unict 2021" guarda al futuro: la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2020/2021 sfrutterà un nuovo format e modalità innovative di racconto, tutto completamente online e in streaming. Non mancheranno interventi e ospiti d'eccezione.

Un nuovo format e nuove modalità di racconto. Una cerimonia d’inaugurazione dell’anno accademico 2020/2021 dell’Università di Catania innovativa che rompe gli schemi e le convenzioni tradizionali. Si presenta così “Unict 2021”, l’evento interamente online, in programma venerdì 12 febbraio, a partire dalle 12, per festeggiare il 586° “compleanno” dalla fondazione del Siculorum Gymnasium. Una cerimonia che, grazie alla tecnologia, darà voce e ampia visibilità a tutte le componenti della comunità accademica, con particolare riguardo agli studenti, a conferma della loro “centralità” all’interno dell’Università di Catania.

Così tra scienza, conoscenza e identità, ma anche cambiamento, coraggio, sfida e creatività – alcune parole chiave della cerimonia – gli ospiti racconteranno la visione del futuro che ci attende.

“L’Università che verrà” è affidata al rettore Francesco Priolo che, nel suo messaggio alla comunità accademica incentrato sulla parola-chiave #cambiamento, traccerà le direzioni di sviluppo dell’Ateneo catanese insieme al direttore generale, Giovanni La Via e al prorettore Vania Patanè. L’Ateneo di Catania, infatti, nonostante la crisi sociale e sanitaria che stiamo attraversando, vuole comunque guardare oltre e provare a immaginare, con coraggio, l’università del futuro.

Tra gli ospiti d’eccezione il presidente del Parlamento europeo David Sassoli che declinerà la parola chiave #visione e il regista di fama internazionale, figura artistica e manageriale poliedrica, oggi direttore del Teatro nazionale di Genova, Davide Livermore, con la sua idea di #creatività.

Ai testimonial – tre catanesi doc, tre personalità del mondo della musica, dello sport e della cultura che si sono fatte strada nel mondo – Carmen Consoli, Rossella Fiamingo e Francesco Merlo è affidato il messaggio “Ovunque da qui” che l’ateneo catanese vorrebbe consegnare ai propri studenti: da Catania, e dalla nostra Università, si può arrivare ovunque.

L’evento si avvarrà della collaborazione con TEDX Catania Studio con un talk affidato allo speaker Antonio Coco, laureato all’Università di Catania, che metterà in luce i temi di carattere scientifico, economico e sociale che sono sviluppati a partire dalle competenze e dai punti di forza dell’ateneo catanese.

Protagonisti dell’evento, ovviamente, gli studenti che hanno aderito alla call “Ritorno al futuro!”: festeggeranno il 586° compleanno dell’ateneo con i loro brevi video-selfie che parleranno di aspettative, aspirazioni e progetti cui affidare il proprio “ritorno al futuro”. Condurranno la cerimonia gli studenti universitari Danilo Nuncibello e Martina Sapone.

In chiusura sarà presentata la nuova identità visiva di Unict realizzata dall’agenzia di comunicazione iMille, e curata da Simone Tornabene (Head of strategy) e Matteo Roversi (Head of Brand experience design).

Dove guardare l’evento

L’evento sarà trasmesso live su YouTube e su www.unict.it.