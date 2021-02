Stasera in TV: in onda “Lady Bird” e “The International”

Stasera il piccolo schermo offre prime visioni e film indimenticabili: ecco quali.

Il tuttofare [Rai Movie, ore 21:10]: la commedia racconta la storia di un avvocato. Sotto la sua direzione lavora un giovane che l’avvocato utilizza come suo tuttofare. Per ringraziarlo, gli offrirà un imperdibile contratto di lavoro, ma ad una condizione. Con Sergio Castellitto.

The International [Paramount Network, ore 21:10]: l’agente dell’Interpol Louis Salinger cerca di smascherare un importante banchiere coinvolto nel traffico illegale di armi. Spostandosi da Berlino a Milano e da New York ad Istanbul, verrà aiutato da una procuratrice di New York nella lotta all’illegalità.

Lady Bird [La 5, ore 21:10]: Christine McPherson è un’ambiziosa liceale all’ultimo anno che sogna di trasferirsi sulla costa orientale per frequentare il college. La sua vita cambierà il giorno in cui deciderà di iscriversi a un club di teatro. In prima visione tv.

L’alba del giorno dopo [Italia 1, ore 21:20]: a causa del riscaldamento globale, il clima della terra cambia in modo violento e repentino, provocando una brusca caduta della temperatura oltre che una enorme onda anomala.