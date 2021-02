Stasera in TV: “Juventus vs Inter” e “Mamma ho preso il morbillo”

Non sai cosa guardare stasera in Tv? Ecco i consigli della redazione di Live Unict per trascorrere una piacevole serata sul divano.

Coppa Italia: Juventus – Inter [Rai 1, 20.30]: L’attesa sfida di stasera tra le due grandi rivali del calcio italiano sancirà la prima finalista della Coppa Italia. La scorsa partita si era conclusa con una doppietta di Cristiano Ronaldo che ha capovolto l’esito del match a favore per la Juventus. L’Inter dovrà reagire per portare a casa la prestigiosa coppa.

Mamma ho preso il morbillo [Italia 1, 21.20]: Terzo capitolo della saga Home Alone, in Mamma ho preso il morbillo il protagonista è Alex, un bambino costretto a letto perché ha contratto la varicella. Alex riceve in regalo una macchina radiocomandata, al cui interno si nasconde un chip misterioso che una banda ha piazzato dopo la buona riuscita di un colpo. L’astuzia del bambino trasformerà la casa in una serie di trappole per tutti i membri della gang che sono alla ricerca disperata del giocattolo.

American Animals [Rai 4, 21.23]: Quattro ragazzi decidono di mettere a segno un colpo per rubare la preziosa edizione di The birds of America e altri libri rari. Si mettono in contatto con dei potenziali acquirenti del mercato nero. Il colpo va a buon fine ma i ragazzi dovranno fare i conti con la legge.

Ma che colpa ne abbiamo noi [Cine 34, 21.00]: Film all’italiana datato ma di successo, la cui regia è di Carlo Verdone, racconta la storia di un gruppo di pazienti che all’improvviso deve fare i conti con la morte della propria psicoanalista. Le loro vicende si intrecceranno e renderanno il gruppo più solido, ma soprattutto ognuno di loro supererà le proprie paure e i propri punti deboli, scendendo a compromessi con se stessi.