Stasera in TV: “Independence day” e “Il commissario Ricciardi”

Cosa guardare stasera in tv? Ecco la programmazione di oggi, lunedì 8 febbraio, con una selezione di film e di programmi.

Il commissario Ricciardi – Il posto di ognuno [Rai 1, 21:15]: Serie tv targata RAI con protagonista il commissario Ricciardi impersonato da Lino Guanciale. In una napoli degli anni 30, Ricciardi ed Enrica sembrano finalmente avvicinarsi quando la duchessa di Camparino, donna bella quanto chiacchierata in città, viene trovata morta. Tante le piste che conducono all’assassino. Nel frattempo, Livia torna e si stabilisce a Napoli, decisa a conquistare il cuore di Ricciardi.

Presa diretta – Guerra all’Amazzonia [Rai 3, 21:20]: Viaggio-inchiesta di Riccardo Iacona e la sua squadra attraverso i temi di attualità e su alcuni importanti questioni trascurati dall’agenda della politica. Questa settimana si occuperanno dell’Amazzonia.

The nest (Il nido) [Rai 4, 21:19]: Film horror del 2019. Samuel è paraplegico e vive nella grande tenuta di famiglia. Al ragazzo è proibito uscire fuori dai confini della proprietà da sua madre Elena, ma l’arrivo di Denise gli farà sorgere tanti dubbi.

Grande Fratello VIP [Canale 5, 21:20]: Reality show condotto dal Alfonso Signorini dove fra scoop, colpi di scena e divertenti prove affrontate dagli inquilini della casa.

Trasporter: extreme [Italia 1, 21:20]: Il figlio di un celebre politico viene rapito, ma in realtà il rapimento è solo un pretesto per contaggiare il bambino con un virus e diffonderlo al padre e così la popolazione…

Independence day [20 Mediaset, 21:24]: Nel cielo appaiono improvvisamente enormi oggetti volanti non identificati. Comincia così un attacco alle città americane e di tutta la Terra, che crea distruzione e morte finché il presidente americano in persona non sale su un aereo va a combattere gli alieni. Insieme con lui uno scienziato strampalato e un pilota coraggioso salveranno il pianeta.

Il ricco, il povero e il maggiordomo [Cine34, 21:00]: Commedia all’italiana del 2014. In un grattacielo di Milano, nella zona di Porta Nuova, si trova l’ufficio di Giacomo, un ricco e spregiudicato finanziere che vive di agi e ricchezze. Al suo servizio lavora il fidato maggiordomo Giovanni, appassionato di arti marziali e di filosofia giapponese che, a insaputa del padrone, ha una liason con la caliente cameriera sudamericana Dolores. Aldo, invece, è un venditore abusivo nel mercato rionale, che vive con la burbera e combattiva madre e che nel tempo libero allena una squadra di calcio formata in maggioranza da bambini extracomunitari. Durante una rocambolesca fuga dai vigili urbani, Aldo è investito da Giovanni e Giacomo, che come risarcimento gli propone un lavoro nella sua villa. Oltre allo scompiglio portato dal “povero”, Giacomo vede il suo impero andare incontro a un inaspettato tracollo finanziario. Costretto a trovare una sistemazione temporanea, il ricco si trasferisce insieme al maggiordomo in casa di Aldo, prima di sperare nella riuscita di un nuovo progetto.

Sanctum [Italia 2, 21:15]: Il thriller d’avventura Sanctum 3D del produttore esecutivo tre volte premio Oscar James Cameron. Una squadra di speleologi esplora caverne sottomarine situate nel sistema di grotte più insidioso, inesplorato e meno accessibile al mondo. Un giorno una tempesta tropicale obbliga il gruppo a cercare rifugio all’interno di una grotta, molto in profondità. Lì i nostri devono combattere contro acque vorticose, in una situazione claustrofobica e di panico, mentre cercano una via di fuga, che li possa condurre verso il mare.