Stasera in TV: in onda “Il diavolo veste Prada” e “Ragione e Sentimento”

Un altro giorno ancora e comincerà il weekend. Come trascorrere la serata di oggi, se non davanti ad un buon film? Ecco i titoli in onda stasera.

Il giustiziere della notte [Rai 2, ore 21.20]: Bruce Willis è il protagonista di questo thriller del 2018. Impersona un architetto al quale uccidono la moglie e violentano la figlia, evento dopo il quale comincerà a vendicarsi personalmente di chiunque possa minacciare la società. Ecco perché, in poco, comincerà ad essere ricercato dalla polizia;

Il diavolo veste Prada [Canale 5, ore 21.21]: un film davvero senza tempo, con protagoniste Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci e il magico mondo dell’alta moda. Andrea accetta di lavorare come assistente della dirigente della rivista di moda Runway. Quest’ultima trasformerà il semplice incarico di Andy in un vero e proprio inferno;

L’uomo d’acciaio [Mediaset, ore 21.04]: Zack Snyder dirige Henry Cavill nei panni di Superman. Il film riprende la storia dell’uomo d’acciaio, essere perfettamente normale sul suo pianeta d’origine, Krypton, ma dotato di poteri immensi sulla Terra, pianeta in cui viene mandato da bambino e in cui viene cresciuto dai genitori adottivi Martha e Jonathan . Quando crescerà, si troverà davanti ad una scelta importante: cosa fare dei suoi poteri, metterli a servizio dell’umanità o scegliere la sete di conquista?

Ragione e Sentimento [Paramount, ore 21.10]: cast stellare per l’adattamento del 1995 dal romanzo di Jane Austen. Le due sorelle Dashwood, Elinor e Marianne, non potrebbero essere più diverse: la prima, orgogliosa, reprime l’amore per Edward non riuscendo a realizzarsi sentimentalmente, la seconda, più romantica, si abbandona alla passione venendo irrimediabilmente esposta a raggiri.