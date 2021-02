Coronavirus Sicilia: oggi +29 decessi, ma calano gli attuali positivi

Coronavirus Sicilia: oggi si registra un incremento di quasi 700 nuovi casi. Ecco tutti i dati sui decessi, i guariti e gli incrementi per provincia.

I dati degli ultimo giorni sembrano incoraggianti e la Sicilia sembra andare sempre più sicura verso la “zona gialla”. Tuttavia, non è ancora il momento di abbassare la guardia, ce lo dimostrano i dati diffusi dal ministero della Salute che, anche quest’oggi, fanno il punto sul Coronavirus in Sicilia e in Italia. A livello nazionale, si registrano oggi 12.956 nuovi contagi e 336 decessi.

Coronavirus: l’aggiornamento sulla Sicilia

Per quanto riguarda la Sicilia, il numero di positivi registrati nelle ultime 24ore è di 695, per un totale di 143.471 dall’inizio della pandemia. Si registrano, inoltre, 29 vittime per un totale di 3.757 decessi in totale. Rimane incoraggiante il numero dei guariti, che si attesta oggi a 1.600 e il decremento degli attuali positivi: -934.

Coronavirus Catania: i dati della provincia

Si mantiene stabile la situazione a Catania, dove si registrano oggi 197 contagi in tutta la provincia per un totale di 39.860. Stabili anche i dati delle altre province: