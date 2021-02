Incidente stradale sulla Catania-Siracusa: coinvolte diverse auto

Incidente stradale stamattina sulla tangenziale in direzione Siracusa. Traffico in tilt e lunghe code per un tamponamento a catena.

Si è verificato stamattina un incidente stradale sulla Tangenziale, in direzione Siracusa. Secondo quanto riportato da alcuni testimoni a LiveUnict, sembrerebbe che ci sia stato un tamponamento tra un’auto Renault e una mini Cooper, andata in fiamme.

Il tamponamento avrebbe poi coinvolto diversi mezzi sulla corsia di sorpasso. Il sinistro è avvenuto all’altezza dello svincolo di Misterbianco, dove si è creata una lunga fila di auto. Non si sa ancora se ci siano dei feriti.

In aggiornamento