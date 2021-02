Covid, in Sicilia meno di 500 casi: calano anche decessi e ricoveri

Coronavirus, in Sicilia casi in diminuzione. Il bollettino odierno riporta un sensibile calo a Catania. Meno contagi anche a livello regionale e nazionale.

Calano ancora i casi di Coronavirus in Sicilia. Il bollettino odierno riporta 478 casi su 22.460 tamponi, una diminuzione significativa se si considera che ieri, a fronte di circa 2mila test in più, erano stati riscontrati circa 100 ulteriori casi di contagio. La diminuzione dei contagi a livello regionale rispecchia il dato nazionale. Nella giornata di oggi, il bollettino nazionale riporta 7.970 casi (ieri oltre 11mila) e solo due regioni con più di 1.000 nuovi contagiati: Emilia-Romagna e Campania. Si segnalano, tuttavia, anche circa 60mila tamponi processati in meno.

Coronavirus Sicilia: i dati regionali

In Sicilia si registrano 10 nuovi ingressi negli ospedali. Diminuisce leggermente il numero di ricoverati, 1.192 (-6), mentre sale quello dei pazienti in terapia intensiva: 181 (+3). Con circa 500 guariti nelle ultime 24 ore, l’Isola sfiora i 100.000 casi di pazienti dimessi o negativizzati dall’inizio della pandemia.

Sono 22, invece, le vittime riportate dal bollettino di oggi, in leggero calo rispetto a ieri. Il totale, dall’inizio della pandemia, è di 3.704 morti.

Coronavirus a Catania e nelle altre province

Per quanto riguarda, infine, i dati provinciali, a Catania si registra una buona diminuzione dei casi: 107 nelle ultime 24 ore. Le province con maggiore numero di contagi sono, rispettivamente, Palermo con 137 e Messina con 117 contagiati. Di seguito il dato relativo alle restanti province dell’Isola.