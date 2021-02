Vaccini over 80, in Sicilia oltre 20mila prenotati: come fare

Vaccini per gli over 80, in Sicilia si comincia oggi con le prenotazioni. Come dichiarato dal presidente Musumeci, in oltre 20mila si sono già prenotati. Ecco come fare.

A partire da oggi inizia la campagna vaccini per gli over 80 in Sicilia. In meno di 24 ore, come dichiarato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci a Rai News 24, si sono prenotati oltre 20mila anziani. La prenotazione, in questo momento, è attiva via call center e online, ma presto sarà possibile prenotarsi anche tramite il postino, grazie alla convenzione firmata da Poste Italiane e Regione.

“Oggi è stato il primo giorno e la prenotazione – ha dichiarato Musumeci – sta andando benissimo, non ci sono lamentele. Siamo soddisfatti di questa prima giornata. È un dato significativo. Quella odierna è la prima giornata di prenotazione in Sicilia per il vaccino agli ultraottantenni. Potremmo somministrare circa 130 mila dosi entro la fine di febbraio”.

La somministrazione, così come ha assicurato Musumeci, partirà il prossimo 20 febbraio nei 60 punti vaccinali distribuiti in Sicilia, ma si potrà chiedere anche il vaccino a domicilio. “In questo caso – ha detto Musumeci – i sanitari che devono inoculare la dose andranno direttamente a casa degli anziani oppure nelle Rsa se si trovano in una residenza sanitaria assistita”.

Al momento sono due le modalità per prenotare la vaccinazione:

Iscriversi online dal portale https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it

Chiamare il numero verde 800.00.99.66, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00, esclusi sabato e festivi.

Nel primo caso, bisognerà compilare un form di registrazione, inserendo i propri dati. Dopodiché, dal sito sarà possibile scegliere il centro vaccinale siciliano più vicino all’utente e fissare un appuntamento per la somministrazione. Il sito è raggiungibile anche attraverso il portale online della Regione Siciliana, il portale www.siciliacoronavirus.it e tutti i siti delle Aziende del sistema sanitario regionale.

Dopo la prenotazione, sarà possibile scaricare un documento PDF con un codice QR di prenotazione e i dettagli per l’appuntamento. Oltre al codice, al momento della vaccinazione sarà necessario portare con sé la tessera sanitaria e il documento d’identità, utili per il proprio riconoscimento.

Tramite il numero verde, invece, ci si può prenotare chiamando online. In questo caso, oltre ai dati anagrafici, ai fini della prenotazione sarà necessaria la tessera sanitaria.