L’Etna in attività vista dallo spazio: lo scatto dell’astronauta è virale [FOTO]

L'Etna si fa notare ancora una volta: a condividerne uno scatto mozzafiato, stavolta, è un astronauta dalla Stazione Spaziale Internazionale.

Non è un mistero: non passano molti giorni prima che il vulcano attivo più alto d’Europa faccia parlare nuovamente di sé. Ora più del solito, l’Etna stupisce ancora una volta gli abitanti del Catanese regalando uno spettacolo eruttivo strabiliante. Ma, stavolta, ha attirato l’attenzione da tutt’altra parte, anzi, da molto più su.

Più precisamente, l’Etna ammantata di bianco in piena attività eruttiva ha attirato l’attenzione dell’astronauta JAXA Soichi Noguchi, che attualmente si trova tra i membri dell’equipaggio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Noguchi non ha perso tempo, complice la giornata assolata di ieri, e ha immortalato dettagliatamente non solo il “vulcano buono”, ma anche la Piana di Catania, fino ad arrivare a Messina.

Lo scatto, pubblicato su Twitter, è diventato subito virale. Commentando la sua foto, l’astronauta ha scherzato sulla somiglianza incredibile, almeno dall’alto, dell’Etna con il Fuji-san, il vulcano più alto del Giappone. Il tweet si conclude poi spiegando che entrambi i vulcani superano i 3000 metri d’altezza, ed entrambi fanno parte del patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO.