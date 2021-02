Festa di Sant’Agata 2021, Pogliese: “Triste la Cattedrale vuota”

Anche le celebrazioni della festa di Sant'Agata sono state intaccate, quest'anno, dall'emergenza Covid. La tradizionale Messa dell'Aurora si è svolta a porte chiuse: il commento del sindaco Salvo Pogliese.

A Catania anche quest’anno, seppur in maniera inconsueta, ha avuto luogo l’emozionante Messa dell’Aurora. L’emergenza epidemiologica ha costretto i devoti a seguire la celebrazione da casa: questa, di fatto, si è tenuta a porte chiuse.

“Ce ne ricorderemo per anni, di quanto sta accadendo in questi giorni”: asserisce il sindaco, Salvo Pogliese, dopo aver seguito la messa in una Cattedrale chiusa al pubblico, insieme a poche altre persone.

Non sono sicuro di essere capace di spiegare a parole i sentimenti che ho provato questa mattina in Cattedrale – continua ancora Pogliese -. L’emozione, fortissima come sempre, di poter ammirare nuovamente il volto di Sant’Agata, ma anche la tristezza nel vedere la Cattedrale vuota. Il coinvolgimento mistico della Messa dell’Aurora in un silenzio surreale, la piazza vuota e le luci dentro le case accese, con le famiglie strette davanti alla tv per seguire la celebrazione”.

“Io, in questo momento, desidero ringraziarvi per la grande prova di maturità e di responsabilità che avete dato – si conclude così il breve messaggio del Sindaco, visibile sulla sua pagina Facebook – . È stato difficile non essere presenti con il corpo ma so che tutte le anime dei catanesi erano dentro la Cattedrale“.