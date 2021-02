Scadenza patente, ecco la proroga: tutte le nuove date

Nuove scadenze per quanto riguarda le patenti di guida, gli esami e le revisioni auto. Sono previste proroghe dovute allo stato di emergenza attuale che non permette il disbrigo pratiche ordinario che avviene in caso di rinnovo.

L’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 ha reso necessarie alcune proroghe per quanto attiene alle scadenze ufficiali dei documenti personali. Fra questi anche le patenti di guida che per il rinnovo richiedono procedure burocratiche in presenza non sempre attuabili in queste difficili circostanze. Così, la nuova norma, prevede, dopo gli slittamenti dell’anno scorso, la scadenza patente subisce un’ulteriore proroga per quanto riguarda la scadenza del documento, degli esami di guida e delle revisioni.

Scadenza patente: proroga

Le patenti di guida con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 risulteranno ancora valide fino al 29 luglio 2021, ma solo per la circolazione sulle strade italiane. Inoltre, la validità delle patenti di guida rilasciate da un altro paese dell’Unione Europea, con scadenza fissata tra il l’1 febbraio e il 31 agosto 2020 è prorogata di 7 mesi.

Scadenza esami di guida

Al di là della scadenza patente, per quanto riguarda invece gli esami di guida chi ha presentato domanda nel 2020 potrà svolgere la prova di teoria entro un anno dalla data di accettazione dei documenti. Precedentemente la proroga era stata fissata a sei mesi. Allo stesso modo, i fogli rosa in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 resteranno validi fino al 29 luglio 2021 con le stesse modalità previste per le patenti.

Le revisioni dei veicoli

Discorso diverso, invece, per le revisioni dei veicoli, che prevedono un calendario differente:

i veicoli con revisione scaduta nei mesi di giugno, luglio o agosto 2020 potranno circolare fino a sette mesi dopo la scadenza, sia in Italia che nei Paesi dell’UE.

potranno circolare fino a sette mesi dopo la scadenza, sia in Italia che nei Paesi dell’UE. I veicoli con revisione scaduta nei mesi di ottobre, novembre o dicembre 2020 potranno circolare invece solo in Italia e fino al 28 febbraio 2021.

CQC e CAP

I Certificati di qualificazione del conducente (CQC) rilasciati da un paese diverso dal nostro ma comunque membro dell’UE, con scadenza prevista tra il 1° di febbraio 2020 e il 3 agosto 2020, hanno una proroga di 7 mesi a partire dal giorno di scadenza. I certificati invece rilasciati in Italia e con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 28 dicembre 2020 sono validi nel nostro Paese fino al 29 luglio prossimo, mentre sul territorio europeo vale la proroga dei 7 mesi.

Infine i Certificati abilitazione professionale (CAP) con scadenza prevista tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 202 sono considerati validi fino al 90esimo giorno successivo al 29 luglio 2021 (fine dello stato di emergenza).