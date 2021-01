Liliana Segre: per lei Laurea Honoris Causa in Scienze per la Pace

Ieri, in ricordo delle vittime della Shoah, è stato annunciato il conferimento della Laurea magistrale Honoris Causa in Scienze per la Pace alla senatrice a vita Liliana Segre.

Ieri, 27 gennaio 2021, Giornata della memoria, l’Università di Pisa ha fatto un importante annuncio: Liliana Segre, senatrice a vita, riceverà la Laurea Honoris Causa in Scienze per la Pace.

La cerimonia di consegna è fissata per giorno 2 febbraio: si terrà presso l’Auditorium del Polo San Rossore e sarà trasmessa anche online. Liliana Segre, infatti, sarà in collegamento a distanza per discutere la sua lectio magistralis.

“Restituisce il senso più alto di un costante impegno pubblico – spiega La Segre in merito alla sua laurea – volto non solo a tutelare la storia e la memoria delle vittime dello sterminio, ma anche a promuovere un’autentica educazione alla cittadinanza e alla pace.”

“In questi anni – ha commentato il rettore Paolo Mancarella – il vincolo di riconoscenza che lega l’Università di Pisa a Liliana Segre si è rafforzato sempre di più. Conferirle la laurea honoris causa in scienze per la pace è il nostro modo di dirle grazie per aver tutelato la storia e la memoria della Shoah, facendone uno strumento per alimentare, in primo luogo nei giovani, quei valori di fratellanza e di rispetto in cui il nostro Ateneo si riconosce pienamente”.

Ad assistere da remoto il 2 febbraio vi sarà anche Herskovitz Bauer, reduce di Auschwitz e attiva testimone della Shoah italiana. La laudatio sarà tenuta da Gadi Luzzatto Voghera, direttore del Centro documentazione ebraica contemporanea, e da Noemi di Segni, presidente dell’Ucei.